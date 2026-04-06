Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області, внаслідок чого пошкоджено енергооб’єкти в Новгород-Сіверському та Ніжинському районах.

Через це немає світла в Чернігові, Прилуках та ще трьох районах регіону.

Про це повідомили в Чернігівобленерго.

Оновлено о 09:06.

Немає світла в Чернігові, Прилуках та трьох районах: що відомо

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб’єкт у Новгород-Сіверському районі. Без електропостачання залишилися понад 10 тис. абонентів.

Ще масштабніші наслідки зафіксовані в Ніжинському районі. Там пошкоджено ключовий енергетичний об’єкт, що призвело до знеструмлення близько 340 тис. споживачів. Через це немає світла в Чернігові, Прилуках, а також Чернігівському і Прилуцькому районах.

Енергетики зазначають, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Окрім енергетики, під удар потрапили й об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними очільника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, у Семенівці ворог атакував заклад освіти.

За попередніми даними, близько 18:30 5 квітня російські FPV-дрони влучили у будівлю загальноосвітньої школи № 5. Унаслідок ударів споруда зазнала пошкоджень.

Інформація про постраждалих або загиблих наразі не надходила. Обставини події та масштаби руйнувань уточнюються.

Крім того, за словами очільника ОВА Владислава Чауса, зранку 6 квітня ворог атакував енергооб’єкти на Чернігівщині.

Унаслідок чотирьох влучань Чернігів і громади переходять на альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури, де є така потреба.

За даними Чернігівобленерго, під час ранкової атаки на Чернігівщину було пошкоджено важливий енергооб’єкт регіону.

— Знеструмлено понад 76 тисяч абонентів у Чернігівському і Корюківському районах, – уточнили енергетики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 503-тю добу.

