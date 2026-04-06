Во время ночной атаки на Украину российские войска применили около полутора сотен ударных беспилотников.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась в 18:00 5 апреля и продолжается до сих пор.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил 141 ударный дрон типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из районов российских Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Сейчас смотрят

Около 80 из них составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:00 6 апреля сбили/приглушили 114 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов.

Приземлили их на Севере, Юге и Востоке.

Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение сбитых дронов или их обломков на 13 локациях.

Атака на Украину продолжается, поскольку в воздушном пространстве остается несколько вражеских БпЛА.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.