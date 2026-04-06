Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували майже півтори сотні ударних безпілотників.

Нічна атака на Україну почалася о 18:00 5 квітня і триває досі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 141 ударний дрон типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів із районів російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Зараз дивляться

Близько 80 із них становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:00 6 квітня збили/приглушили 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих дронів чи їхніх уламків на 13 локаціях.

Атака на Україну триває, оскільки в повітряному просторі залишається кілька ворожих БпЛА.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.