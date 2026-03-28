В Одессе полиция задержала мужчину, который находился на улице с предметами, похожими на гранату и огнестрельное оружие, и открыл стрельбу.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Стрельба в Одессе 28 марта: что известно

По данным правоохранителей, сообщение об вооруженном мужчине поступило сегодня.

Он находился на улице Архитекторской с предметами, похожими на гранату и огнестрельное оружие.

Мужчина произвел несколько выстрелов вверх, после чего раздался взрыв.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия работали патрульные полицейские, спецназовцы подразделения КОРД и бойцы батальона полиции особого назначения.

Фигурант был оперативно задержан.

