Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Вооруженный мужчина устроил стрельбу в Одессе — что известно
Главное
- В Одессе задержали вооруженного мужчину.
- У него были граната и огнестрельное оружие.
- Раздался взрыв и несколько выстрелов.
В Одессе полиция задержала мужчину, который находился на улице с предметами, похожими на гранату и огнестрельное оружие, и открыл стрельбу.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Стрельба в Одессе 28 марта: что известно
По данным правоохранителей, сообщение об вооруженном мужчине поступило сегодня.
Он находился на улице Архитекторской с предметами, похожими на гранату и огнестрельное оружие.
Мужчина произвел несколько выстрелов вверх, после чего раздался взрыв.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
На месте происшествия работали патрульные полицейские, спецназовцы подразделения КОРД и бойцы батальона полиции особого назначения.
Фигурант был оперативно задержан.
