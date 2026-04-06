У центрі Луцька на Театральному майдані дівчина розпочала стрілянину з пневматичної зброї. Куля влучила по вікну тролейбуса.

Про це повідомляють Луцька міська рада та Департамент Муніципальної варти міськради.

Стрілянина у Луцьку 4 квітня: що відомо

У Луцьку зафіксовано факт пошкодження громадського транспорту внаслідок стрільби. На Театральному майдані дівчина скоїла кілька пострілів із пневматичного пістолета, один із яких влучив у вікно тролейбуса.

Як розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич у коментарі Суспільне Луцьк, це сталося 4 квітня орієнтовно о 19:00.

Департамент Муніципальної варти міськради оприлюднив відеозапис із камер спостереження у центрі Луцька у понеділок, 6 квітня.

Луцька міська рада повідомляє, що одна з куль влучила у тролейбус, який саме здійснював посадку та висадку пасажирів на зупинці громадського транспорту, внаслідок чого пошкоджено вікно. Однак обійшлося без постраждалих.

Там додали, що за цим фактом правоохоронні органи зареєстрували провадження. Наразі тривають слідчі дії.

