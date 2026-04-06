Российские оккупанты атаковали Никополь с помощью FPV-дронов: четверо человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Никополь 6 апреля

В результате удара вражеского дрона в Никополе повреждены многоэтажный дом и аптека. Сгорел автомобиль.

Пострадали четыре женщины, двое из них находятся в больнице. Состояние 62-летней пациентки врачи оценивают как тяжелое, а 33-летней – средней тяжести. Еще две раненые женщины, 39 и 49 лет, будут лечиться дома.

Напомним, что 1 апреля российские оккупанты атаковали Никополь. Тогда ранения получили 13 человек. Враг нанес удар по жилым кварталам.

4 апреля утром российские военные обстреляли рынок в Никополе. В результате погибли пять человек, 25 получили ранения. В результате обстрела на рынке были повреждены торговые помещения.

5 апреля вражеский FPV-дрон нанес удар по автомобилю в Никополе. Один человек погиб, пострадала 60-летняя женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 503-е сутки.

Фото: Днепропетровская ОВА

