Удар FPV-дронов по Никополю: пострадали четыре женщины
Российские оккупанты атаковали Никополь с помощью FPV-дронов: четверо человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Никополь 6 апреля
В результате удара вражеского дрона в Никополе повреждены многоэтажный дом и аптека. Сгорел автомобиль.
Пострадали четыре женщины, двое из них находятся в больнице. Состояние 62-летней пациентки врачи оценивают как тяжелое, а 33-летней – средней тяжести. Еще две раненые женщины, 39 и 49 лет, будут лечиться дома.
Напомним, что 1 апреля российские оккупанты атаковали Никополь. Тогда ранения получили 13 человек. Враг нанес удар по жилым кварталам.
4 апреля утром российские военные обстреляли рынок в Никополе. В результате погибли пять человек, 25 получили ранения. В результате обстрела на рынке были повреждены торговые помещения.
5 апреля вражеский FPV-дрон нанес удар по автомобилю в Никополе. Один человек погиб, пострадала 60-летняя женщина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 503-е сутки.
Фото: Днепропетровская ОВА