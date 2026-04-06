Російські окупанти атакували Нікополь FPV-дронами: четверо людей дістали поранення.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Атака на Нікополь 6 квітня

Внаслідок удару ворожого дрона у Нікополі пошкоджені багатоповерхівка та аптека. Згоріла автівка.

Постраждали четверо жінок, двоє з них у лікарні. Стан 62-річної пацієнтки лікарі оцінюють як важкий, а 33-річної – середньої тяжкості. Ще дві поранені жінки, 39 та 49 років, лікуватимуться вдома.

Нагадаємо, що 1 квітня російські окупанти атакували Нікополь. Тоді поранення дістали 13 людей. Ворог вдарив по житлових кварталах.

4 квітня зранку російські військові атакували ринок у Нікополі. Тоді п’ять людей загинуло та 25 дістали поранення. Унаслідок атаки на ринку пошкоджено торговельні приміщення.

5 квітня ворожий FPV-дрон ударив по автівці у Нікополі. Одна людина загинула, постраждала 60-річна жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 503-тю добу.

Фото: Дніпропетровська ОВА

