Удар FPV-дронів по Нікополю: постраждали четверо жінок
Російські окупанти атакували Нікополь FPV-дронами: четверо людей дістали поранення.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Атака на Нікополь 6 квітня
Внаслідок удару ворожого дрона у Нікополі пошкоджені багатоповерхівка та аптека. Згоріла автівка.
Постраждали четверо жінок, двоє з них у лікарні. Стан 62-річної пацієнтки лікарі оцінюють як важкий, а 33-річної – середньої тяжкості. Ще дві поранені жінки, 39 та 49 років, лікуватимуться вдома.
Нагадаємо, що 1 квітня російські окупанти атакували Нікополь. Тоді поранення дістали 13 людей. Ворог вдарив по житлових кварталах.
4 квітня зранку російські військові атакували ринок у Нікополі. Тоді п’ять людей загинуло та 25 дістали поранення. Унаслідок атаки на ринку пошкоджено торговельні приміщення.
5 квітня ворожий FPV-дрон ударив по автівці у Нікополі. Одна людина загинула, постраждала 60-річна жінка.
Фото: Дніпропетровська ОВА