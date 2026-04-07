РФ атаковала FPV-дроном городской автобус в самом центре Никополя, в результате чего погибли три человека.

Обновлено в 11.00

Атака РФ на автобус в Никополе: что известно

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, количество раненых в результате атаки автобуса в Никополе возросло до 16 человек.

— Мужчины 58, 63 и 73 лет – “тяжелые”. Остальные госпитализированные – в состоянии средней тяжести. У них минно-взрывные травмы, акубаротравмы, осколочные ранения, переломы. Медики оказывают им всю необходимую помощь, – написал он в Telegram.

Глава ОВА сообщил, утром 7 апреля российский дрон атаковал автобус с пассажирами, когда тот подъезжал к остановке — люди были и в салоне, и на остановке.

– Это был не случайный удар. Это сознательный террор против гражданских. Против людей, которые просто ехали по своим делам, — проинформировал он.

В результате удара дрона по автобусу три человека погибли.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, с первых минут на месте происшествия работают спасатели. Вместе с медиками удалось деблокировать и спасти 7 человек.

– Россия целенаправленно бьет по гражданским. Это не случайность – это их тактика. Сознательные удары по мирным людям. Каждый такой факт документируют следователи, – подчеркнул он.

К слову, 6 апреля российские оккупанты также атаковали Никополь FPV-дронами, в результате чего четыре человека получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 504-е сутки.

