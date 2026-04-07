В ночь на 7 апреля (с 18:00 6 апреля) российский враг атаковал Украину 110 ударными БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов. Из них около 70 — Shahed.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину

Дроны-оккупанты запускали со сторон: Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также населенного пункта Гвардейского и мыса Чауда в Крыму, а также из оккупированной части Донецкой области.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 77 вражеских дронов типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 БПЛА в 14 локациях, а также падение обломков в девяти локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще вражеские БПЛА.

6 апреля ВСУ нанесли удар по российскому нефтяному терминалу Шесхарис в Новороссийске и самолету-амфибии Бе-12 во временно оккупированном Крыму.

7 апреля на рассвете дроны начали атаковать порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ. Местные жители сообщают о взрывах и пожаре.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 504-е сутки.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.