РФ атаковала Украину 110 дронами: как отработала ПВО ночью
В ночь на 7 апреля (с 18:00 6 апреля) российский враг атаковал Украину 110 ударными БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов. Из них около 70 — Shahed.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Атака дронов на Украину
Дроны-оккупанты запускали со сторон: Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также населенного пункта Гвардейского и мыса Чауда в Крыму, а также из оккупированной части Донецкой области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 77 вражеских дронов типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 31 БПЛА в 14 локациях, а также падение обломков в девяти локациях.
Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще вражеские БПЛА.
6 апреля ВСУ нанесли удар по российскому нефтяному терминалу Шесхарис в Новороссийске и самолету-амфибии Бе-12 во временно оккупированном Крыму.
7 апреля на рассвете дроны начали атаковать порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ. Местные жители сообщают о взрывах и пожаре.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 504-е сутки.
