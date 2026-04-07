РФ ударила дроном по маршрутці на зупинці в центрі Нікополя: є загиблі та поранені
- РФ завдала удару по автобусу у Нікополі, коли той під'їжджав до зупинки - люди були і у салоні, і на зупинці.
- Це був не випадковий удар, а свідомий терор проти цивільних, наголосив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
РФ атакувала FPV-дроном міський автобус у самому центрі Нікополя, внаслідок чого загинули троє людей.
Атака РФ на автобус у Нікополі: що відомо
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, вранці 7 квітня російський дрон атакував автобус з пасажирами, коли він під’їжджав до зупинки, тож люди були і у салоні, і на зупинці.
– Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах, – написав він у Telegram.
Внаслідок удару дрону по автобусу троє людей загинули, ще 12 – поранені.
Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, з перших хвилин на місці події працюють рятувальники. Разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати 7 осіб.
– Росія цілеспрямовано б’є по цивільних. Це не випадковість – це їхня тактика. Свідомі удари по мирних людях. Кожен такий факт документують слідчі, – наголосив він.
До речі, 6 квітня російські окупанти також атакували Нікополь FPV-дронами, внаслідок чого четверо людей дістали поранення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 504-ту добу.
