РФ атакувала FPV-дроном міський автобус у самому центрі Нікополя, внаслідок чого загинули троє людей.

Атака РФ на автобус у Нікополі: що відомо

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, вранці 7 квітня російський дрон атакував автобус з пасажирами, коли він під’їжджав до зупинки, тож люди були і у салоні, і на зупинці.

– Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах, – написав він у Telegram.

Внаслідок удару дрону по автобусу троє людей загинули, ще 12 – поранені.

Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, з перших хвилин на місці події працюють рятувальники. Разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати 7 осіб.

– Росія цілеспрямовано б’є по цивільних. Це не випадковість – це їхня тактика. Свідомі удари по мирних людях. Кожен такий факт документують слідчі, – наголосив він.

До речі, 6 квітня російські окупанти також атакували Нікополь FPV-дронами, внаслідок чого четверо людей дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 504-ту добу.

