Служба безопасности Украины задержала супругов-агентов РФ, готовивших теракт в Харькове с использованием самодельного взрывного устройства.

Об этом сообщили в СБУ.

Попытка теракта в Харькове: что известно

По данным следствия, фигуранты изготовили самодельную бомбу, которую планировали заложить в центральной части Харькова. Взрыв должен был произойти дистанционно — в момент наибольшего скопления людей.

Таким образом российские спецслужбы рассчитывали спровоцировать панику среди населения и дестабилизировать ситуацию в прифронтовом городе.

Контрразведка СБУ предотвратила попытку теракта в Харькове и задержала супругов в съемной квартире как раз во время снаряжения взрывного устройства.

Как установило расследование, фигуранты являются местными жителями и имеют наркотическую зависимость. Они попали в поле зрения российских спецслужб, когда искали деньги в Telegram-каналах.

После вербовки получили от куратора из РФ подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства из подручных материалов. Впоследствии они определили место будущего теракта в Харькове и согласовали его с российской стороной.

Во время обысков у задержанных изъяли готовое самодельное взрывное устройство, остатки компонентов для изготовления взрывчатки, мобильные телефоны для дистанционной активации, а также смартфон с доказательствами контактов с российским куратором.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

