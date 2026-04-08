Выбрали людное место: супруги — агенты РФ готовили теракт в Харькове
Служба безопасности Украины задержала супругов-агентов РФ, готовивших теракт в Харькове с использованием самодельного взрывного устройства.
Об этом сообщили в СБУ.
Попытка теракта в Харькове: что известно
По данным следствия, фигуранты изготовили самодельную бомбу, которую планировали заложить в центральной части Харькова. Взрыв должен был произойти дистанционно — в момент наибольшего скопления людей.
Таким образом российские спецслужбы рассчитывали спровоцировать панику среди населения и дестабилизировать ситуацию в прифронтовом городе.
Контрразведка СБУ предотвратила попытку теракта в Харькове и задержала супругов в съемной квартире как раз во время снаряжения взрывного устройства.
Как установило расследование, фигуранты являются местными жителями и имеют наркотическую зависимость. Они попали в поле зрения российских спецслужб, когда искали деньги в Telegram-каналах.
После вербовки получили от куратора из РФ подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства из подручных материалов. Впоследствии они определили место будущего теракта в Харькове и согласовали его с российской стороной.
Во время обысков у задержанных изъяли готовое самодельное взрывное устройство, остатки компонентов для изготовления взрывчатки, мобильные телефоны для дистанционной активации, а также смартфон с доказательствами контактов с российским куратором.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.