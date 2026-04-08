Обрали людне місце: подружжя агентів РФ готували теракт у Харкові
Служба безпеки України затримала подружжя агентів РФ, які готували теракт у Харкові з використанням саморобного вибухового пристрою.
Про це повідомили в СБУ.
Спроба теракту в Харкові: що відомо
За даними слідства, фігуранти виготовили саморобну бомбу, яку планували закласти у центральній частині Харкова. Вибух мав відбутися дистанційно — у момент найбільшого скупчення людей.
У такий спосіб російські спецслужби розраховували спровокувати паніку серед населення та дестабілізувати ситуацію у прифронтовому місті.
Контррозвідка СБУ попередила спробу теракту в Харкові та затримала подружжя в орендованій квартирі саме під час спорядження вибухового пристрою.
Як встановило розслідування, фігуранти є місцевими жителями та мають наркотичну залежність. Вони потрапили в поле зору російських спецслужб, коли шукали гроші в Telegram-каналах.
Після вербування отримали від куратора з РФ детальні інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою з підручних матеріалів. Згодом вони визначили місце майбутнього теракту в Харкові та погодили його з російською стороною.
Під час обшуків у затриманих вилучили готовий саморобний вибуховий пристрій, залишки компонентів для виготовлення вибухівки, мобільні телефони для дистанційної активації, а також смартфон із доказами контактів із російським куратором.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.
Наразі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.