Во время ночной атаки на Украину 9 апреля российские войска применили 119 беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 9 апреля: что известно

Ночная атака на Украину началась в 18:00 8 апреля.

Российские войска применили 119 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Около 70 из них составляли именно Шахеды.

Пуски осуществлялись из районов российских Брянска, Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму, и Донецка.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 9 апреля украинская ПВО сбила или подавила 99 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 11 локациях. Также известно о падении обломков сбитых дронов на четырех локациях.

В частности, ночью российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

В результате атаки зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры. Несмотря на это, обошлось без погибших и пострадавших.

На местах работают соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий удара и восстановление инфраструктуры.

Утром 9 апреля во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Запорожье.

По предварительным данным, российские войска нанесли не менее восьми ударов по Запорожскому району. В поселке Балабино разрушено несколько частных домов.

В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения.

По состоянию на утро вражеская атака на Украину до сих пор продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 506-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

