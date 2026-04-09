Під час нічної атаки на Україну 9 квітня російські війська застосували 119 безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 9 квітня: що відомо

Нічна атака на Україну розпочалася о 18:00 8 квітня.

Російські війська застосували 119 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Близько 70 із них становили саме Шахеди.

Пуски здійснювалися з районів російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму, та Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 9 квітня українська ППО збила або приглушила 99 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 11 локаціях. Також відомо про падіння уламків збитих дронів на чотирьох локаціях.

Зокрема, вночі російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження на території об’єкта критичної інфраструктури. Попри це, минулося без загиблих та постраждалих.

На місцях працюють відповідні служби. Триває ліквідація наслідків удару та відновлення інфраструктури.

Уранці 9 квітня під час повітряної тривоги прогриміли вибухи в Запоріжжі.

За попередніми даними, російські війська завдали щонайменше восьми ударів по Запорізькому району. У селищі Балабине зруйновано кілька приватних будинків.

Унаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Станом на ранок ворожа атака на Україну досі триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 506-ту добу.

