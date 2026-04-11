Утром 11 апреля армия РФ осуществила атаку на Краматорск четырьмя авиабомбами ФАБ-250 с модулем УМПК.

О последствиях атаки сообщили Донецкая областная прокуратура и Краматорский городской совет.

Атака на Краматорск 11 апреля: что известно

В результате атаки на Краматорск повреждены по меньшей мере 17 многоквартирных домов, а также автотранспорт.

На местах работают экстренные службы и коммунальные бригады, которые обследуют поврежденные сети, ликвидируют последствия ударов и расчищают территории от обломков.

Ха уточненным данным, во время атаки на Краматорск 11 апреля ранения получили десять гражданских — четыре женщины в возрасте 29, 31, 43 и 47 лет, а также шестеро мужчин в возрасте от 38 до 89 лет.

У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения и черепно-мозговые повреждения.

Два человека находятся в тяжелом состоянии. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Окончательные масштабы разрушений сейчас устанавливаются.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры открыто уголовное производство по факту военного преступления(ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 508-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Донецкая областная прокуратура

