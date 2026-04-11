Вранці 11 квітня армія РФ здійснила атаку на Краматорськ чотирма авіабомбами ФАБ-250 із модулем УМПК.

Про наслідки атаки повідомили Донецька обласна прокуратура та Краматорська міська рада.

Атака на Краматорськ 11 квітня: що відомо

Унаслідок атаки на Краматорськ пошкоджено щонайменше 17 багатоквартирних будинків, а також автотранспорт.

На місцях працюють екстрені служби та комунальні бригади, які обстежують пошкоджені мережі, ліквідовують наслідки ударів і розчищають території від уламків.

За уточненими даними, під час атаки на Краматорськ 11 квітня поранення дітали десятеро цивільних — четверо жінок віком 29, 31, 43 та 47 років, а також шестеро чоловіків віком від 38 до 89 років.

У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та черепно-мозкові ушкодження.

Двоє людей перебувають у тяжкому стані. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Остаточні масштаби руйнувань наразі встановлюються.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ст. 438 КК України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 508-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Донецька обласна прокуратура

