РФ атаковала Украину 160 беспилотниками: как отработали силы ПВО
Во время ночной атаки на Украину 11 апреля российские войска задействовали 160 беспилотников.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 11 апреля: что известно
Ночная атака на Украину началась в 18:00 10 апреля.
Российские войска применили 160 ударных беспилотников типа Shahed, Гербер, Италмас и дроны других типов.
Около 100 из них составляли именно Шахеды.
Пуски осуществлялись из районов Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска (РФ), а также из временно оккупированных Донецка и мыса Чауда в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 133 вражеских БПЛА на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 20 ударных беспилотников в 10 локациях. Еще в 11 локациях зафиксировано падение обломков сбитых дронов.
В частности, в ночь на 11 апреля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками, направив их на жилые районы города.
По данным местных властей, атака привела к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. В городе повреждены десятки частных и многоквартирных домов — в большинстве из них выбиты окна, разрушены крыши и фасады.
Кроме того, повреждения получили общежитие и здание детского сада.
По предварительным данным, в результате атаки на Одессу 11 апреля погибли два человека. Еще двое пострадавших находятся в больнице.
Вражеская атака на Украину продолжается до сих пор — в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 508-е сутки.
