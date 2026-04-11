Во время ночной атаки на Украину 11 апреля российские войска задействовали 160 беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 11 апреля: что известно

Ночная атака на Украину началась в 18:00 10 апреля.

Российские войска применили 160 ударных беспилотников типа Shahed, Гербер, Италмас и дроны других типов.

Около 100 из них составляли именно Шахеды.

Пуски осуществлялись из районов Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска (РФ), а также из временно оккупированных Донецка и мыса Чауда в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 133 вражеских БПЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 20 ударных беспилотников в 10 локациях. Еще в 11 локациях зафиксировано падение обломков сбитых дронов.

В частности, в ночь на 11 апреля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками, направив их на жилые районы города.

По данным местных властей, атака привела к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. В городе повреждены десятки частных и многоквартирных домов — в большинстве из них выбиты окна, разрушены крыши и фасады.

Кроме того, повреждения получили общежитие и здание детского сада.

По предварительным данным, в результате атаки на Одессу 11 апреля погибли два человека. Еще двое пострадавших находятся в больнице.

Вражеская атака на Украину продолжается до сих пор — в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 508-е сутки.

