Два человека погибли и еще двое пострадали во время ночной атаки на Одессу.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Одессу 11 апреля: что известно

По его словам, в ночь на 11 апреля враг атаковал Одессу беспилотниками, нанеся удары по жилому сектору.

Во время ночной атаки враг направил беспилотники на жилые районы города.

Одно из попаданий пришлось на частный дом. В результате удара также вспыхнул пожар еще в одном жилом доме, а в другом районе загорелась крыша общежития.

Атака на Одессу привела к масштабным повреждениям гражданской инфраструктуры.

В городе повреждены десятки частных и многоквартирных домов. В большинстве из них выбиты окна, повреждены кровли и фасады.

Также разрушениям подверглись общежитие и здание детского сада. Отдельные повреждения получили заведения общественного питания и другие объекты городской инфраструктуры.

В результате взрывов и пожаров значительная часть территории требует расчистки от обломков и строительных конструкций.

Сразу после атаки на местах приступили к работе экстренные и коммунальные службы.

Специалисты закрывают поврежденные окна, восстанавливают крыши и постепенно расчищают территории от последствий разрушений.

Для поддержки жителей развернули мобильный оперативный штаб. Там пострадавшим помогают оформить документы для получения компенсаций и материальной помощи, в частности по программе еВідновлення.

На данный момент известно, что в результате атаки на Одессу 11 апреля погибли два человека. Еще двух пострадавших госпитализировали.

Окончательные последствия атаки на Одессу устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 508-е сутки.

Фото: Одесская МВА

