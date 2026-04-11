Двоє людей загинуло та ще двоє постраждали під час нічної атаки на Одесу.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу 11 квітня: що відомо

За його словами, у ніч проти 11 квітня ворог атакував Одесу безпілотниками, завдавши ударів по житловому сектору.

Під час нічної атаки ворог спрямував безпілотники по житлових районах міста.

Одне з влучань припало на приватний будинок. У результаті удару також спалахнула пожежа ще в одному житловому будинку, а в іншому районі загорівся дах гуртожитку.

Атака на Одесу спричинила масштабні пошкодження цивільної інфраструктури.

У місті понівечено десятки приватних і багатоквартирних будинків. У більшості з них вибито вікна, пошкоджено покрівлі та фасади.

Також зазнали руйнувань гуртожиток і будівля дитячого садка. Окремі пошкодження отримали заклади харчування та інші об’єкти міської інфраструктури.

Унаслідок вибухів і пожеж значна частина територій потребує розчищення від уламків і будівельних конструкцій.

Одразу після атаки на місцях розпочали роботу екстрені та комунальні служби.

Фахівці закривають пошкоджені вікна, відновлюють покрівлі та поступово розчищають території від наслідків руйнувань.

Для підтримки мешканців розгорнули мобільний оперативний штаб. Там постраждалим допомагають оформити документи для отримання компенсацій і матеріальної допомоги, зокрема за програмою єВідновлення.

Наразі відомо, що унаслідок атаки на Одесу 11 квітня загинули двоє людей. Ще двох постраждалих госпіталізували.

Остаточні наслідки атаки на Одесу встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 508-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська МВА

