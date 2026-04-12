Ночью 12 апреля российский враг атаковал автомобиль скорой медицинской помощи в Глуховской общине Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Нападение на медиков в Сумской области

По словам Олега Григорова, российский беспилотник попал в автомобиль скорой помощи. Ранения получили трое медиков. Им оперативно оказали помощь. Угрозы их жизни нет.

Напомним, что 10 апреля российский дрон атаковал жилой многоэтажный дом в Сумах, в результате чего получила травмы 88-летняя женщина.

Ранее СБУ и Офис генерального прокурора сообщили, что удалось установить личности восьми представителей высшего командного состава Вооруженных сил РФ, организовавших ракетный удар по Сумам 13 апреля 2025 года. Тогда в результате нападения погибли 35 человек, в том числе двое детей. Еще 125 человек получили ранения, в том числе 22 ребенка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 509-е сутки.

