Вибухи в Запоріжжі сьогодні зранку, 13 квітня, пролунали під час атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 13 квітня: що відомо

Перед тим, як пролунали вибухи в Запоріжжі, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА в напрямку міста.

Зокрема, дрони фіксувалися як із півдня, так і із заходу, після чого сталися вибухи в Запоріжжі.

За словами Івана Федорова, російські війська атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя. Унаслідок удару сталося займання.

Наразі інформації щодо постраждалих під час вибухів у Запоріжжі 13 квітня не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 510-ту добу.

