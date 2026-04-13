Вибухи в Запоріжжі: РФ атакувала промислову інфраструктуру, у місті пожежа
Вибухи в Запоріжжі сьогодні зранку, 13 квітня, пролунали під час атаки ворожих безпілотників.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи в Запоріжжі 13 квітня: що відомо
Перед тим, як пролунали вибухи в Запоріжжі, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА в напрямку міста.
Зокрема, дрони фіксувалися як із півдня, так і із заходу, після чого сталися вибухи в Запоріжжі.
За словами Івана Федорова, російські війська атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя. Унаслідок удару сталося займання.
Наразі інформації щодо постраждалих під час вибухів у Запоріжжі 13 квітня не надходило.
