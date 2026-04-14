Утром 14 апреля враг атаковал Чернигов ударными беспилотниками.

Об этом сообщили глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский и глава ОВА Вячеслав Чаус.

Атака на Чернигов 14 апреля: что известно

Взрывы в Чернигове, которые слышали жители, были связаны как с работой ПВО, так и с попаданием вражеского беспилотника.

По словам чиновников, во время атаки на Чернигов дроны-камикадзе попали в административные здания в центре города.

В результате ударов в зданиях выбиты окна и повреждены двери.

По уточненной информации, по состоянию на сейчас в результате атаки ранены два человека.

Женщина получила ранение голени, мужчина — ранение руки.

Оба пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам Вячеслава Чауса, Чернигов в течение всего дня находится под атаками вражеских беспилотников.

По всей области объявлена воздушная тревога, также существует угроза применения баллистического вооружения.

Силы ПВО работают, однако зафиксировано попадание по административным зданиям в областном центре.

Глава ОВА призвал жителей реагировать на сигналы воздушной тревоги, поскольку опасность сохраняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 511-е сутки.

Фото: Черниговская ОВА

