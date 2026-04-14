В ночь на 14 апреля российские войска массированно атаковали Одесскую область.

Под ударом оказались объекты портовой и гражданской инфраструктуры в Измаиле.

Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Сейчас смотрят

Атака на Измаил 14 апреля: что известно

По данным чиновников, основной целью стали объекты морской и портовой инфраструктуры в Измаиле.

Зафиксировано несколько попаданий по территории Измаильского порта.

В результате атаки повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал и баржа. Также получило повреждения портовое оборудование.

В результате атаки на Измаил 14 апреля разрушено здание станции техобслуживания с последующим пожаром.

Уничтожены два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей.

Также под удар попали шесть частных домов — у них повреждены кровли. Отдельно поврежден автомобиль скорой помощи.

Во время одного из попаданий возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Несмотря на атаку, работа объектов критической инфраструктуры остается стабильной.

На местах работают экстренные и коммунальные службы, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 511-е сутки.

Фото: Одесская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.