Зранку 14 квітня ворог атакував Чернігів ударними безпілотниками.

Про це повідомили очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський та очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

Атака на Чернігів 14 квітня: що відомо

Вибухи у Чернігові, які чули мешканці, були пов’язані як із роботою ППО, так і з влучанням ворожого безпілотника.

За словами чиновників, під час атаки на Чернігів дрони-камікадзе влучили в адміністративні будівлі в центрі міста.

Унаслідок ударів у будівлях вибито вікна та пошкоджено двері.

За уточненою інформацією, станом на зараз унаслідок атаки поранено двох людей.

Жінка дістала поранення гомілки, чоловік — поранення руки.

Обох постраждалих госпіталізували, їм надається необхідна медична допомога.

За словами В’ячеслава Чауса, Чернігів протягом усього дня перебуває під атаками ворожих безпілотників.

По всій області оголошено повітряну тривогу, також існує загроза застосування балістичного озброєння.

Сили ППО працюють, однак зафіксовано влучання по адміністративних будівлях в обласному центрі.

Очільник ОВА закликав мешканців реагувати на сигнали повітряної тривоги, оскільки небезпека зберігається.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 511-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Чернігівська ОВА

