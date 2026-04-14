Атака на Ізмаїл: пошкоджено судно та інфраструктуру порту
У ніч на 14 квітня російські війська масовано атакували Одеську область.
Під ударом опинилися об’єкти портової та цивільної інфраструктури в Ізмаїлі.
Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.
Атака на Ізмаїл 14 квітня: що відомо
За даними посадовців, основною ціллю стали об’єкти морської та портової інфраструктури в Ізмаїлі.
Зафіксовано кілька влучань по території Ізмаїльського порту.
Унаслідок атаки пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал і баржу. Також зазнало ушкоджень портове обладнання.
Внаслідок атаки на Ізмаїл 14 квітня зруйновано будівлю станції техобслуговування з подальшою пожежею.
Знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.
Також під удар потрапили шість приватних будинків — у них пошкоджено покрівлі. Окремо пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.
Під час одного з влучань виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.
Попри атаку, робота об’єктів критичної інфраструктури залишається стабільною.
На місцях працюють екстрені та комунальні служби, тривають аварійно-відновлювальні роботи.
За попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 511-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Одеська ОВА