У ніч на 14 квітня російські війська масовано атакували Одеську область.

Під ударом опинилися об’єкти портової та цивільної інфраструктури в Ізмаїлі.

Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Зараз дивляться

Атака на Ізмаїл 14 квітня: що відомо

За даними посадовців, основною ціллю стали об’єкти морської та портової інфраструктури в Ізмаїлі.

Зафіксовано кілька влучань по території Ізмаїльського порту.

Унаслідок атаки пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал і баржу. Також зазнало ушкоджень портове обладнання.

Внаслідок атаки на Ізмаїл 14 квітня зруйновано будівлю станції техобслуговування з подальшою пожежею.

Знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.

Також під удар потрапили шість приватних будинків — у них пошкоджено покрівлі. Окремо пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.

Під час одного з влучань виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Попри атаку, робота об’єктів критичної інфраструктури залишається стабільною.

На місцях працюють екстрені та комунальні служби, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 511-ту добу.

Фото: Одеська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.