Взрыв в Казани на пороховом заводе произошел в России. Местные службы утверждают, что взрыв на оборонном предприятии в РФ носит “техногенный характер”.

Об этом сообщают российские СМИ.

Взрыв на пороховом заводе в Казани: что известно

В пресс-службе главы Татарстана отмечают, что в результате пожара произошло частичное обрушение конструкции.

Российские СМИ заявили о трех пострадавших в результате взрыва на заводе в Казани.

– Все службы оперативно прибыли на место для устранения последних событий. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Технологический процесс производства не остановлен, – говорится в сообщении.

Заметим, что Казанский пороховой завод является самым старым в России. Он был основан в XVIII веке.

В настоящее время оборонный завод в Казани выпускает заряды практически для всех видов вооружения: метательных зарядов для танковых пушек, артиллерии, а еще – компоненты для ракет Калибр и Искандер.

Напомним, в российском Таганроге сообщали о взрывах в марте. Там заявляли об атаке дронов.

Фото: Telegram-канал Astra

