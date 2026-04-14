Взрыв на пороховом заводе в Казани: возник обвал и пожар
Взрыв в Казани на пороховом заводе произошел в России. Местные службы утверждают, что взрыв на оборонном предприятии в РФ носит “техногенный характер”.
Об этом сообщают российские СМИ.
Взрыв на пороховом заводе в Казани: что известно
В пресс-службе главы Татарстана отмечают, что в результате пожара произошло частичное обрушение конструкции.
Российские СМИ заявили о трех пострадавших в результате взрыва на заводе в Казани.
– Все службы оперативно прибыли на место для устранения последних событий. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Технологический процесс производства не остановлен, – говорится в сообщении.
Заметим, что Казанский пороховой завод является самым старым в России. Он был основан в XVIII веке.
В настоящее время оборонный завод в Казани выпускает заряды практически для всех видов вооружения: метательных зарядов для танковых пушек, артиллерии, а еще – компоненты для ракет Калибр и Искандер.
Фото: Telegram-канал Astra