Вибух на пороховому заводі в Казані: виникли обвал та пожежа
Вибух у Казані на пороховому заводі стався в Росії. Місцеві служби стверджують, що вибух на оборонному підприємстві в РФ має “техногенний характер”.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Вибух на пороховому заводі в Казані: що відомо
У пресслужбі очільника Татарстану зазначають, що внаслідок пожежі сталося часткове обвалення конструкції.
Російські ЗМІ заявили про трьох постраждалих внаслідок вибуху на заводі в Казані.
– Усі служби оперативно прибули на місце для усунення останніх подій. Потерпілим надається необхідна медична допомога. Технологічний процес виробництва не зупинено, – йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що Казанський пороховий завод є найстарішим у Росії. Він був заснований у XVIII ст.
Наразі цей оборонний завод у Казані випускає заряди практично для всіх видів озброєння: метальних зарядів для танкових гармат, артилерії, а ще – компоненти для ракет Калібр та Іскандер.
Фото: Telegram-канал Astra