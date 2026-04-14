Вибух у Казані на пороховому заводі стався в Росії. Місцеві служби стверджують, що вибух на оборонному підприємстві в РФ має “техногенний характер”.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вибух на пороховому заводі в Казані: що відомо

У пресслужбі очільника Татарстану зазначають, що внаслідок пожежі сталося часткове обвалення конструкції.

Російські ЗМІ заявили про трьох постраждалих внаслідок вибуху на заводі в Казані.

– Усі служби оперативно прибули на місце для усунення останніх подій. Потерпілим надається необхідна медична допомога. Технологічний процес виробництва не зупинено, – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Казанський пороховий завод є найстарішим у Росії. Він був заснований у XVIII ст.

Наразі цей оборонний завод у Казані випускає заряди практично для всіх видів озброєння: метальних зарядів для танкових гармат, артилерії, а ще – компоненти для ракет Калібр та Іскандер.

Нагадаємо, у російському Таганрозі повідомляли про вибухи у березні. Там заявляли про атаку дронів.

Фото: Telegram-канал Astra

