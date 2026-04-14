У Дніпрі збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої ракетної атаки. Через обстріл загинуло п’ятеро людей, постраждали понад 20 осіб.

Оновлено о 14:50. Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та ДСНС України.

Вибухи у Дніпрі 14 квітня: що відомо

Перед тим як прогриміли вибухи, Повітряні сили ЗС України повідомляли про рух ракети у напрямку міста.

Згодом пролунали вибухи у Дніпрі. Наразі відомо, що на місці влучання виникла пожежа.

Ранковий удар по Дніпру забрав життя п’ятьох людей, уточнив очільник ОВА. Зокрема, в лікарні помер 40-річний чоловік, поранений через атаку на місто.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждали щонайменше 24 людей.

За інформацією ДСНС, ворог поцілив по обʼєкту інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували.

Раніше російські війська вже атакували Дніпропетровську область.

Зокрема, ворог вдруге за кілька годин завдав удару по Кривому Рогу, поціливши по об’єктах інфраструктури. Тоді на місці виникла пожежа, однак, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 511-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

