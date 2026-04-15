В ночь на 15 апреля Россия запустила по Украине три ракеты и 324 дрона.

Ночная атака на Украину 15 апреля: что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью 15 апреля, начиная с 18:00, РФ нанесла удар по Украине, атаковав тремя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области (РФ).

Также противник запустил по Украине 324 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым. Около 250 из них – Шахеды.

По предварительным данным, по состоянию на 07:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 512-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

