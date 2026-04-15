Ночная атака на Украину: РФ запустила три баллистических Искандера и 324 БпЛА
- РФ ночью 15 апреля запустила по Украине 327 воздушных целей, в том числе три ракеты и 324 дрона.
- Зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БПЛА на 9 локациях.
- Воздушными силами ВСУ было сбито/подавлено 309 вражеских БпЛА.
Ночная атака на Украину 15 апреля: что известно
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью 15 апреля, начиная с 18:00, РФ нанесла удар по Украине, атаковав тремя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области (РФ).
Также противник запустил по Украине 324 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым. Около 250 из них – Шахеды.
По предварительным данным, по состоянию на 07:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.
Зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 512-е сутки.
