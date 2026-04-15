У ніч на 15 квітня Росія запустила по Україні три ракети та 324 дрони.

Нічна атака на Україну 15 квітня: що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, вночі 15 квітня, починаючи з 18:00, РФ завдала удару по Україні, атакувавши трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. РФ.

Також противник запустив по Україні 324 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим. Близько 250 із них – Шахеди.

Зараз дивляться

За попередніми даними, станом на 07:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 309 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 512-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.