Нічна атака на Україну: РФ запустила три балістичні Іскандери та 324 БпЛА
- РФ вночі 15 квітня запустила по Україні 327 повітряних цілей, зокрема три ракети та 324 дрони.
- Зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях.
- Повітряними силами ЗСУ було збито/подавлено 309 ворожих БпЛА.
У ніч на 15 квітня Росія запустила по Україні три ракети та 324 дрони.
Нічна атака на Україну 15 квітня: що відомо
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, вночі 15 квітня, починаючи з 18:00, РФ завдала удару по Україні, атакувавши трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. РФ.
Також противник запустив по Україні 324 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим. Близько 250 із них – Шахеди.
За попередніми даними, станом на 07:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 309 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.
Зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 512-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.