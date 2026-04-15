РФ атаковала Днепр: поврежден 9-этажный дом, есть пострадавшие
- РФ атаковала Днепр ночью 15 апреля, произошло возгорание административного здания.
- Известно, что пострадали три человека - две женщины и один мужчина.
- В общей сложности ночью 15 апреля над областью было сбито 9 вражеских БпЛА.
Ночью 15 апреля РФ атаковала центр Днепра, есть пострадавшая.
Атака Днепра 15 апреля: последствия
Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, враг нанес удар по Днепру ночью 15 апреля. В результате российского обстрела произошло возгорание административного здания.
К тому же была повреждена 9-этажная новостройка.
В результате атаки Днепра 15 апреля пострадали три человека.
– 29-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Женщина 22 лет и мужчина 65 лет на амбулаторном лечении, — сообщил Александр Ганжа.
Также известно, что этой ночью над Днепропетровской областью подразделениями ВК Восток было сбито 9 вражеских БпЛА.
Напомним, что утром 14 апреля РФ атаковала Днепр. В результате ракетного обстрела погибли пять человек, пострадали более 20 человек.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 512-е сутки.
