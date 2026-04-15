Ночью 15 апреля РФ атаковала центр Днепра, есть пострадавшая.

Атака Днепра 15 апреля: последствия

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, враг нанес удар по Днепру ночью 15 апреля. В результате российского обстрела произошло возгорание административного здания.

К тому же была повреждена 9-этажная новостройка.

В результате атаки Днепра 15 апреля пострадали три человека.

– 29-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Женщина 22 лет и мужчина 65 лет на амбулаторном лечении, — сообщил Александр Ганжа.

Также известно, что этой ночью над Днепропетровской областью подразделениями ВК Восток было сбито 9 вражеских БпЛА.

Напомним, что утром 14 апреля РФ атаковала Днепр. В результате ракетного обстрела погибли пять человек, пострадали более 20 человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 512-е сутки.

