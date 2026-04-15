РФ атакувала Дніпро: понівечено 9-поверховий будинок, є постраждалі
- РФ атакувала Дніпро вночі 15 квітня, сталося займання адміністративної будівлі.
- Відомо, що постраждали троє людей - дві жінки та один чоловік.
- В цілому вночі 15 квітня над областю було збито 9 ворожих БпЛА.
Вночі 15 квітня РФ атакувала середмістя Дніпра, є постраждала.
Атака Дніпра 15 квітня: наслідки
Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, ворог завдав удару по Дніпру вночі 15 квітня. Внаслідок російського обстрілу сталося займання адміністративної будівлі.
До того ж було понівечено 9-поверхову новобудову.
Внаслідок атаки Дніпра 15 квітня постраждали троє людей.
– 29-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Жінка 22 років та чоловік 65 років на амбулаторному лікуванні, – повідомив Олександр Ганжа.
Також відомо, що цієї ночі над Дніпропетровською областю підрозділами ПвК Схід було збито 9 ворожих БпЛА.
Нагадаємо, що вранці 14 квітня РФ атакувала Дніпро. Внаслідок ракетного обстрілу загинуло п’ятеро людей, постраждали понад 20 осіб.
