Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Упал с пятого этажа: в ТЦ Гулливер погиб мужчина
15 апреля в ТЦ Гулливер погиб мужчина.
Факт гибели мужчины в ТЦ Гулливер уже подтвердили в столичной полиции.
В ТЦ Гулливер погиб мужчина: что известно
Сначала о том, что в ТЦ Гулливер погиб мужчина, начали сообщать местные сообщества.
Вскоре эта информация была подтверждена и в полиции Киева.
По данным правоохранителей, трагедия произошла в помещении торгового центра в Печерском районе столицы.
Предварительно установлено, что посетитель упал с пятого этажа.
Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью.
На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения.
Специалисты устанавливают личность мужчины и обстоятельства его гибели.
Источник: Нацполіція
