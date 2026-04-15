15 апреля в ТЦ Гулливер погиб мужчина.

Факт гибели мужчины в ТЦ Гулливер уже подтвердили в столичной полиции.

В ТЦ Гулливер погиб мужчина: что известно

Сначала о том, что в ТЦ Гулливер погиб мужчина, начали сообщать местные сообщества.

Вскоре эта информация была подтверждена и в полиции Киева.

По данным правоохранителей, трагедия произошла в помещении торгового центра в Печерском районе столицы.

Предварительно установлено, что посетитель упал с пятого этажа.

Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Специалисты устанавливают личность мужчины и обстоятельства его гибели.

Источник : Нацполіція

