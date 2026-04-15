15 квітня в ТЦ Гулівер загинув чоловік.

Факт загибелі чоловіка в ТЦ Гулівер вже підтвердили в столичній поліції.

У ТЦ Гулівер загинув чоловік: що відомо

Спершу про те, що в ТЦ Гулівер загинув чоловік, почали повідомляти місцеві спільноти.

Невдовзі цю інформацію підтвердили й у поліції Києва.

За даними правоохоронців, трагедія сталася у приміщенні торговельного центру в Печерському районі столиці.

Попередньо встановлено, що відвідувач впав із п’ятого поверху.

Травми чоловіка виявилися несумісними з життям.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Фахівці встановлюють особу чоловіка та обставини його загибелі.

Джерело : Нацполіція

