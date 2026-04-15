Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Упав із п’ятого поверху: у ТЦ Гулівер загинув чоловік
15 квітня в ТЦ Гулівер загинув чоловік.
Факт загибелі чоловіка в ТЦ Гулівер вже підтвердили в столичній поліції.
У ТЦ Гулівер загинув чоловік: що відомо
Спершу про те, що в ТЦ Гулівер загинув чоловік, почали повідомляти місцеві спільноти.
Зараз дивляться
Невдовзі цю інформацію підтвердили й у поліції Києва.
За даними правоохоронців, трагедія сталася у приміщенні торговельного центру в Печерському районі столиці.
Попередньо встановлено, що відвідувач впав із п’ятого поверху.
Травми чоловіка виявилися несумісними з життям.
На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу.
Фахівці встановлюють особу чоловіка та обставини його загибелі.
Джерело: Нацполіція
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.