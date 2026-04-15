Взрывы в Одессе: есть попадание в многоэтажку
Российские войска атаковали Одессу. В городе зафиксировали попадание по многоэтажному жилому дому.
Обновлено в 19:44. Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава ОВА Олег Кипер.
Взрывы в Одессе 15 апреля 2026: какие последствия
По словам руководителя ГВА, российские войска снова атаковали город Одесса.
По предварительной информации, зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом.
Как отметил Олег Кипер, в результате удара вражеского беспилотника по жилому дому в Одессе повреждены квартиры с пятого до седьмого этажа, в результате чего вспыхнул пожар.
Известно, что один из пострадавших умер. Врачи делали все возможное, но травмы оказались несовместимы с жизнью.
Всего количество пострадавших возросло до шести человек.
Сергей Лысак рассказал, что на место выехали спасатели и экстренные службы.
Как отметил руководитель Одесской ГВА, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1512-е сутки.
Фото: Одесская ГВА