Российские войска атаковали Одессу. В городе зафиксировали попадание по многоэтажному жилому дому.

Обновлено в 19:44. Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава ОВА Олег Кипер.

Взрывы в Одессе 15 апреля 2026: какие последствия

По словам руководителя ГВА, российские войска снова атаковали город Одесса.

По предварительной информации, зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом.

Как отметил Олег Кипер, в результате удара вражеского беспилотника по жилому дому в Одессе повреждены квартиры с пятого до седьмого этажа, в результате чего вспыхнул пожар.

Известно, что один из пострадавших умер. Врачи делали все возможное, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Всего количество пострадавших возросло до шести человек.

Сергей Лысак рассказал, что на место выехали спасатели и экстренные службы.

Как отметил руководитель Одесской ГВА, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1512-е сутки.

Фото: Одесская ГВА

