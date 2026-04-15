Вибухи в Одесі: є влучання у багатоповерхівку
Російські війська атакували Одесу. У місті зафіксували влучання по багатоповерховому житловому будинку.
Оновлено о 19:44. Про це повідомили керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник ОВА Олег Кіпер.
Вибухи в Одесі 15 квітня 2026: які наслідки
За словами керівника МВА, російські війська знову атакували місто Одеса.
За попередньою інформацією, зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок.
Як зазначив Олег Кіпер, внаслідок удару ворожого безпілотника по житловому будинку в Одесі пошкоджено квартири з п’ятого до сьомого поверху, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Відомо, що один з постраждалих помер. Лікарі робили усе можливе, але травми виявилися несумісними з життям.
Сергій Лисак розповів, що на місце виїхали рятувальники та екстрені служби.
Як зазначив керівник Одеської МВА, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1512-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Одеська МВА