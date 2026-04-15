Російські війська атакували Одесу. У місті зафіксували влучання по багатоповерховому житловому будинку.

Оновлено о 19:44. Про це повідомили керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник ОВА Олег Кіпер.

Вибухи в Одесі 15 квітня 2026: які наслідки

За словами керівника МВА, російські війська знову атакували місто Одеса.

Зараз дивляться

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок.

Як зазначив Олег Кіпер, внаслідок удару ворожого безпілотника по житловому будинку в Одесі пошкоджено квартири з п’ятого до сьомого поверху, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Відомо, що один з постраждалих помер. Лікарі робили усе можливе, але травми виявилися несумісними з життям.

Загалом кількість постраждалих зросла до шести людей.

Сергій Лисак розповів, що на місце виїхали рятувальники та екстрені служби.

Як зазначив керівник Одеської МВА, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1512-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська МВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.