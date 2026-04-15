Силы обороны поразили РЛС комплекса С-400 и станцию Небо-СВУ
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 14 и в ночь на 15 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду военных объектов врага.
В частности, поражена радиолокационная станция 96Л6 из состава зенитного ракетного комплекса С-400 в Красногорском Запорожской области и радиолокационная станция Небо-СВУ в Гвардейском в Крыму.
На временно оккупированной территории Запорожской области украинские защитники нанесли удары по составу боеприпасов в районе населенного пункта Терпение.
Как рассказали в Генштабе ВСУ, поражен состав беспилотников в районе Горного Донецкой области.
В районе Мариуполя под удары попали цистерны с горюче-смазочными материалами, а в окрестностях Рыбинского и Тополиного – склады материально-технических средств российских войск.
Кроме того, украинские защитники поразили сосредоточение живой силы в районах населенных пунктов:
- Ивановский и Волфинский Курской области России;
- Красногорское Запорожской области;
- Березово Днепропетровской области;
- Родинское Донецкой области;
- Олешки в Херсонской области.
Как утверждают в Генеральном штабе ВСУ, под удары попали другие важные объекты российских войск. Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.