Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию ​​из зенитного ракетного комплекса С-400, логистические объекты и сосредоточение живой силы российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 14 и в ночь на 15 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду военных объектов врага.

В частности, поражена радиолокационная станция 96Л6 из состава зенитного ракетного комплекса С-400 в Красногорском Запорожской области и радиолокационная станция Небо-СВУ в Гвардейском в Крыму.

На временно оккупированной территории Запорожской области украинские защитники нанесли удары по составу боеприпасов в районе населенного пункта Терпение.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, поражен состав беспилотников в районе Горного Донецкой области.

В районе Мариуполя под удары попали цистерны с горюче-смазочными материалами, а в окрестностях Рыбинского и Тополиного – склады материально-технических средств российских войск.

Кроме того, украинские защитники поразили сосредоточение живой силы в районах населенных пунктов:

Ивановский и Волфинский Курской области России;

Красногорское Запорожской области;

Березово Днепропетровской области;

Родинское Донецкой области;

Олешки в Херсонской области.

Как утверждают в Генеральном штабе ВСУ, под удары попали другие важные объекты российских войск. Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

