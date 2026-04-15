Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию ​​из зенитного ракетного комплекса С-400, логистические объекты и сосредоточение живой силы российских оккупантов.

Поражение РЛС из состава ЗРК С-400, логистических объектов и живой силы РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 14 и в ночь на 15 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду военных объектов врага.

В частности, поражена радиолокационная станция 96Л6 из состава зенитного ракетного комплекса С-400 в Красногорском Запорожской области и радиолокационная станция Небо-СВУ в Гвардейском в Крыму.

Сейчас смотрят

На временно оккупированной территории Запорожской области украинские защитники нанесли удары по составу боеприпасов в районе населенного пункта Терпение.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, поражен состав беспилотников в районе Горного Донецкой области.

В районе Мариуполя под удары попали цистерны с горюче-смазочными материалами, а в окрестностях Рыбинского и Тополиного – склады материально-технических средств российских войск.

Кроме того, украинские защитники поразили сосредоточение живой силы в районах населенных пунктов:

  • Ивановский и Волфинский Курской области России;
  • Красногорское Запорожской области;
  • Березово Днепропетровской области;
  • Родинское Донецкой области;
  • Олешки в Херсонской области.

Как утверждают в Генеральном штабе ВСУ, под удары попали другие важные объекты российских войск. Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Связанные темы:

Война в УкраинеГенеральный штаб УкраиныКрымМариупольУкраїна-Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.