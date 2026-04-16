За сутки российские войска осуществили две волны комбинированных атак на Украину, применив 703 средства воздушного нападения.

Атака на Украину: что известно

С 07:00 15 апреля по 07:00 16 апреля, пока продолжались атаки на Украину, армия РФ запускала ракеты наземного, воздушного базирования и ударные беспилотники.

В общей сложности радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 703 воздушных целей:

19 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

20 крылатых ракет Х-101;

пяти крылатых ракет Искандер-К;

659 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины к 07:30 16 апреля сбили/приглушили 667 вражеских целей:

19 крылатых ракет Х-101;

восемь баллистических ракет Искандер-М/С-400;

четыре крылатые ракеты Искандер-К;

636 БпЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БпЛА на 26 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на 25 локациях.

Информация об одной крылатой ракете уточняется.

Атака на Украину продолжается, поскольку в воздухе остаются несколько вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 513-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Силы обороны Юга Украины

