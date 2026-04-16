2 волны атак на Украину в сутки: РФ применила 659 БпЛА и 44 ракеты, в частности Искандер-М
За сутки российские войска осуществили две волны комбинированных атак на Украину, применив 703 средства воздушного нападения.
Атака на Украину: что известно
С 07:00 15 апреля по 07:00 16 апреля, пока продолжались атаки на Украину, армия РФ запускала ракеты наземного, воздушного базирования и ударные беспилотники.
В общей сложности радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 703 воздушных целей:
- 19 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 20 крылатых ракет Х-101;
- пяти крылатых ракет Искандер-К;
- 659 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины к 07:30 16 апреля сбили/приглушили 667 вражеских целей:
- 19 крылатых ракет Х-101;
- восемь баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- четыре крылатые ракеты Искандер-К;
- 636 БпЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БпЛА на 26 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на 25 локациях.
Информация об одной крылатой ракете уточняется.
Атака на Украину продолжается, поскольку в воздухе остаются несколько вражеских БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 513-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Силы обороны Юга Украины