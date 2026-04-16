В Киеве ночью 16 апреля раздались взрывы — под атакой врага оказались 5 районов столицы. На данный момент известно о 4 погибших и 48 пострадавших.

Взрывы в Киеве 16 апреля: что известно

По состоянию на 5:00, РФ атаковала Подольский, Оболонский, Днепровский, Деснянский и Шевченковский районы, сообщил городской голова Виталий Кличко.

По информации начальника Киевской городской военной администрации в результате взрывов в Киеве погибли 4 человека, среди них – ребенок.

Также известно о 48 пострадавших — 26 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте и амбулаторно, в том числе двум детям.

В Подольском районе утром 16 апреля дрон буквально влетел в 18 этажный дом.

– Летел очень низко. Экстренные службы направляются на место, – сообщил Виталий Кличко.

В результате ночной атаки РФ произошло попадание в нежилое здание в этом же районе.

Также зафиксировано падение обломков на нескольких локациях. На одной из них в жилом доме произошел пожар на первом этаже. В другой многоэтажке повреждены окна. Также обломки частично разрушили трехэтажное здание мини-гостиницы и повредили близлежащие дома.

Произошло попадание обломков ракеты в 6-й этаж 16-этажного жилого дома. Без возгарания.

В то же время под завалами одного из домов были обнаружены 2 погибших, один из которых ребенок 12 лет, еще 3 человека получили ранения стеклом.

В Оболонском районе было повреждено офисное здание с последующим горением конструкций и припаркованных автомобилей.

По информации ГСЧС Украины, 2 человека погибли, также пострадали 6 человек, из которых 4 работника скорой помощи и 2 работника полиции, которые прибыли на место.

В Днепровском районе обнаружили обломки ракеты на открытой территории. Обошлось без пострадавших.

В Деснянском районе в результате падения обломков ракеты произошло возгорание в двухэтажном жилом доме. К счастью, без пострадавших.

По данным медиков, в столице погибли два человека — 12-летний мальчик и 35-летняя женщина. Пострадали 18 жителей города. Медики госпитализировали 11 пострадавших. Другим оказали помощь на месте и амбулаторно.

Экстренные службы продолжают работать на местах и ​​ликвидировать последствия атаки.

В Шевченковском районе обломки ракеты также упали на двух локациях — на территории возле жилого дома и на детской площадке по другому адресу. Без пожаров.

Напомним, что в течение дня 15 апреля Россия атаковала Украину 382 ракетами и дронами, в частности взрывы прогремели в Одессе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1513-е сутки.

