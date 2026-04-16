2 хвилі атак на Україну за добу: РФ застосувала 659 БпЛА й 44 ракети, зокрема Іскандер-М
Упродовж доби російські війська здійснили дві хвилі комбінованих атак на Україну, застосувавши 703 засоби повітряного нападу.
Атака на Україну: що відомо
Із 07:00 15 квітня до 07:00 16 квітня, поки тривали атаки на Україну, армія РФ запускала ракети наземного, повітряного базування та ударні безпілотники.
Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 703 повітряних цілей:
- 19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 20 крилатих ракет Х-101;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К;
- 659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України до 07:30 16 квітня збили/приглушили 667 ворожих цілей:
- 19 крилатих ракет Х-101;
- 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 4 крилаті ракети Іскандер-К;
- 636 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на 25 локаціях.
Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.
Атака на Україну триває, оскільки в повітрі залишаються кілька ворожих БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 513-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: Сили оборони Півдня України