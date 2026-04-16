Упродовж доби російські війська здійснили дві хвилі комбінованих атак на Україну, застосувавши 703 засоби повітряного нападу.

Атака на Україну: що відомо

Із 07:00 15 квітня до 07:00 16 квітня, поки тривали атаки на Україну, армія РФ запускала ракети наземного, повітряного базування та ударні безпілотники.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 703 повітряних цілей:

Зараз дивляться

19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

20 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет Іскандер-К;

659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України до 07:30 16 квітня збили/приглушили 667 ворожих цілей:

19 крилатих ракет Х-101;

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

4 крилаті ракети Іскандер-К;

636 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на 25 локаціях.

Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.

Атака на Україну триває, оскільки в повітрі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 513-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Сили оборони Півдня України

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.