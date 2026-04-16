Ночью 16 апреля РФ нанесла удар по Днепру, атаковав жилые кварталы в центре города.

Атака Днепра 16 апреля: что известно

Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, ночью 16 апреля РФ массированно атаковала Днепр ракетами и дронами, ударив по жилым кварталам в центре города.

К сожалению, в результате обстрела Днепра два человека погибли. Также известно, что пострадали дети — два мальчика. Одному из них еще нет двух лет, другому – три года.

Сейчас смотрят

Также произошли пожары, повреждены 4 многоквартирных и частных дома, офис, 6 гаражей, пансионат для пожилых, техникум, автомобили, предприятия.

Кроме того, взрывы в Днепре раздавались и вечером 15 апреля, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Всего из-за вечерней и ночной атаки пострадали 30 человек. Двое, к сожалению, погибли.

В то же время, под ударом беспилотников, артиллерии и ракет оказались два района области — Новоалександровская община Днепровского района и Никопольщина.

К слову, ночью 16 апреля РФ атаковала Киев, обстрел столицы продолжился и утром.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1513-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Николай Лукашук

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.