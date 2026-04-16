Атака на Днепр: РФ убила двух человек, среди 30 пострадавших — маленькие дети
- РФ ракетами и дронами атаковала Днепр, удар пришелся по жилым кварталам в центре города.
- Известно, что два человека погибли.
- Также в результате обстрела 30 человек пострадали, среди них – дети.
Ночью 16 апреля РФ нанесла удар по Днепру, атаковав жилые кварталы в центре города.
Атака Днепра 16 апреля: что известно
Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, ночью 16 апреля РФ массированно атаковала Днепр ракетами и дронами, ударив по жилым кварталам в центре города.
К сожалению, в результате обстрела Днепра два человека погибли. Также известно, что пострадали дети — два мальчика. Одному из них еще нет двух лет, другому – три года.
Также произошли пожары, повреждены 4 многоквартирных и частных дома, офис, 6 гаражей, пансионат для пожилых, техникум, автомобили, предприятия.
Кроме того, взрывы в Днепре раздавались и вечером 15 апреля, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Всего из-за вечерней и ночной атаки пострадали 30 человек. Двое, к сожалению, погибли.
В то же время, под ударом беспилотников, артиллерии и ракет оказались два района области — Новоалександровская община Днепровского района и Никопольщина.
К слову, ночью 16 апреля РФ атаковала Киев, обстрел столицы продолжился и утром.
Фото: Николай Лукашук