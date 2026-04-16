Атака на Дніпро: РФ убила двох людей, серед 30 постраждалих — малі діти
- РФ ракетами та дронами атакувала Дніпро, удар припав по житлових кварталах у центрі міста.
- Відомо, що дві людини загинули.
- Також внаслідок обстрілу 30 людей постраждали, серед них – діти.
Вночі 16 квітня РФ завдала удару по Дніпру, атакувавши жилі квартали у центрі міста.
Атака Дніпра 16 квітня: що відомо
Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, вночі 16 квітня РФ масовано атакувала Дніпро ракетами та дронами, вдаривши по житлових кварталах у центрі міста.
На жаль, внаслідок обстрілу Дніпра дві людини загинули. Також відомо, що постраждали діти – двоє хлопчиків. Одному ще немає двох років, іншому – три роки.
Також сталися пожежі, пошкоджені 4 багатоквартирні та приватний будинок, офіс, 6 гаражів, пансіонат для літніх, технікум, автівки, підприємства.
Крім того, вибухи у Дніпрі лунали і ввечері 15 квітня, повідомив начальник Дніпропетровська ОВА Олександр Ганжа. Загалом внаслідок вечірньої та нічної атаки постраждали 30 людей.
Водночас під ударом безпілотників, артилерії та ракет опинились два райони області – Новоолександрівська громада Дніпровського району та Нікопольщина.
Вночі 16 квітня РФ атакувала Київ, обстріл столиці продовжився і вранці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1513-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
