Графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности в пятницу, 17 апреля, применять не планируют.

Об этом сообщили в Укренерго.

Будут ли отключения света 17 апреля в Украине

— Завтра, 17 апреля, отключений света не прогнозируется, — говорится в сообщении.

В то же время энергетики советуют пользоваться мощными электроприборами в дневное время — с 11:00 до 15:00.

В вечерние часы, с 18:00 до 22:00, потребителей призывают экономно использовать электроэнергию.

Напомним, утром 16 апреля в некоторых регионах были применены отключения.

Причиной стала массированная ракетно-дроновая атака, а также артиллерийские обстрелы энергетической инфраструктуры в прифронтовых регионах.

Аварийные отключения действовали в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.

В результате утренней дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру юга Украины частично остались без электроснабжения потребители в Николаевской и Херсонской областях.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что во время массированного удара 15–16 апреля Россия применила новую тактику обстрелов Украины.

По его словам, атака длилась более суток и состояла из двух волн.

Зафиксированы попадания в 26 локациях. В нескольких городах есть погибшие и раненые. Наибольшие разрушения получили Киев, Днепр и Одесса.

