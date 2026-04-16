В Укренерго сообщили, будут ли действовать завтра графики отключения света
Графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности в пятницу, 17 апреля, применять не планируют.
Об этом сообщили в Укренерго.
Будут ли отключения света 17 апреля в Украине
— Завтра, 17 апреля, отключений света не прогнозируется, — говорится в сообщении.
В то же время энергетики советуют пользоваться мощными электроприборами в дневное время — с 11:00 до 15:00.
В вечерние часы, с 18:00 до 22:00, потребителей призывают экономно использовать электроэнергию.
Напомним, утром 16 апреля в некоторых регионах были применены отключения.
Причиной стала массированная ракетно-дроновая атака, а также артиллерийские обстрелы энергетической инфраструктуры в прифронтовых регионах.
Аварийные отключения действовали в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
В результате утренней дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру юга Украины частично остались без электроснабжения потребители в Николаевской и Херсонской областях.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что во время массированного удара 15–16 апреля Россия применила новую тактику обстрелов Украины.
По его словам, атака длилась более суток и состояла из двух волн.
Зафиксированы попадания в 26 локациях. В нескольких городах есть погибшие и раненые. Наибольшие разрушения получили Киев, Днепр и Одесса.