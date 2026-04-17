Взрывы в Запорожье прогремели во время атаки вражеских беспилотников на город.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 17 апреля: что известно

Перед атакой Федоров сообщал об активности вражеской тактической авиации.

Также существовала угроза применения управляемых авиационных бомб по территории Запорожской области.

Известно, что в результате взрывов в Запорожье 17 апреля повреждены жилые дома и автомобили в трех районах города. На местах попаданий российских БпЛА возникли пожары.

Кроме того, в результате обстрела ранения получили по меньшей мере два человека.

Среди пострадавших — 60-летняя женщина, которой оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также известно о мужчине, который находится под наблюдением врачей.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1514-е сутки.

Фото: Запорожская ОВА

