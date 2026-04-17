Взрывы в Запорожье: повреждены дома, загорелись авто, есть раненые
Взрывы в Запорожье прогремели во время атаки вражеских беспилотников на город.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 17 апреля: что известно
Перед атакой Федоров сообщал об активности вражеской тактической авиации.
Также существовала угроза применения управляемых авиационных бомб по территории Запорожской области.
Известно, что в результате взрывов в Запорожье 17 апреля повреждены жилые дома и автомобили в трех районах города. На местах попаданий российских БпЛА возникли пожары.
Кроме того, в результате обстрела ранения получили по меньшей мере два человека.
Среди пострадавших — 60-летняя женщина, которой оказывают необходимую медицинскую помощь.
Также известно о мужчине, который находится под наблюдением врачей.
Информация о количестве пострадавших уточняется.
На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.
Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1514-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА