Ночью 17 марта враг применил против Украины 173 средства воздушного нападения, большинство из которых удалось сбить или подавить.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Атака на Украину 17 апреля 2026: что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, российская армия обстреляла Украину ночью 17 марта 173 средствами воздушного нападения. В частности, баллистической ракетой Искандер-М, выпущенной из оккупированного Крыма, а также 172 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Основными направлениями запуска беспилотников стали российские города Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также поселок Гвардейский, находящийся на Крымском полуострове.

Среди 172 БпЛА больше всего было дронов типа Shahed – 120.

— Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, – говорится в сообщении.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 147 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 дронов на 8 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

Напомним, ночью 17 апреля враг атаковал дронами Чернигов. Зафиксировано попадание по промышленному объекту. На месте вспыхнул пожар.

Кроме того, была поражена энергетическая инфраструктура, в результате чего около 6 тыс. абонентов остались без света.

Взрывы также прогремели утром в Днепре. Российская армия нанесла удар по транспортной инфраструктуре города. Пострадал 29-летний мужчина.

