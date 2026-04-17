РФ атаковала Украину баллистическим Искандером и 172 БпЛА: сколько сбила ПВО
Ночью 17 марта враг применил против Украины 173 средства воздушного нападения, большинство из которых удалось сбить или подавить.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Атака на Украину 17 апреля 2026: что известно
По данным Воздушных сил ВСУ, российская армия обстреляла Украину ночью 17 марта 173 средствами воздушного нападения. В частности, баллистической ракетой Искандер-М, выпущенной из оккупированного Крыма, а также 172 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Основными направлениями запуска беспилотников стали российские города Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также поселок Гвардейский, находящийся на Крымском полуострове.
Среди 172 БпЛА больше всего было дронов типа Shahed – 120.
— Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, – говорится в сообщении.
По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 147 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке Украины.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 дронов на 8 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.
Напомним, ночью 17 апреля враг атаковал дронами Чернигов. Зафиксировано попадание по промышленному объекту. На месте вспыхнул пожар.
Кроме того, была поражена энергетическая инфраструктура, в результате чего около 6 тыс. абонентов остались без света.
Взрывы также прогремели утром в Днепре. Российская армия нанесла удар по транспортной инфраструктуре города. Пострадал 29-летний мужчина.