Вибухи у Запоріжжі прогриміли під час атаки ворожих безпілотників на місто.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 17 квітня: що відомо

Перед атакою Федоров повідомляв про активність ворожої тактичної авіації.

Також існувала загроза застосування керованих авіаційних бомб по території Запорізької області.

Наразі відомо, що унаслідок вибухів у Запоріжжі 17 квітня пошкоджені житлові будинки та автівки в трьох районах міста. На місцях влучань російських БпЛА виникли пожежі.

Крім того, унаслідок обстрілу поранення дістали щонайменше двоє людей.

Серед постраждалих — 60-річна жінка, якій надають необхідну медичну допомогу.

Також відомо про чоловіка, який перебуває під наглядом лікарів.

Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1514-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

