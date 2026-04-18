Компания Укрзализныця обновила правила ценообразования на билеты в премиумсегменте железной дороги. Речь идет о билетах на поездки в вагонах СВ (люкс) и 1 классе поездов Интерсити во внутреннем сообщении.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Динамические цены на билеты в Укрзализныци: что известно

Как отмечается, с 25 апреля продажа билетов в вагонах СВ (люкс) и 1 класса поездов Интерсити будет проходить по динамичной цене.

В то же время стоимость билетов в вагонах плацкарт, купе и 2 класса Интерсити не изменятся.

Как утверждают в Минразвития, соответствующий приказ прошел уже общественное обсуждение и официально утвержден.

Стоимость билетов в премиумсегменте будет формироваться с учетом четырех факторов. Среди них:

сезонность: цена билета будет зависеть от того, насколько загружены поезда. Всего будет действовать 16 сезонных графиков: летом билеты дороже максимального спроса, а в межсезонье — будут дешевле;

день недели: самые низкие цены будут во вторник и среду, а самые большие – в пятницу и воскресенье из-за высокого спроса;

заблаговременность покупки: поскольку почти треть пассажиров покупает билеты в последний момент, новая система тарифов стимулирует планировать путешествия заранее по более низкой цене;

наполняемость: стоимость поездки будет регулироваться спросом. При максимальном заполнении вагона билеты подорожают, однако если места остаются нераспроданными — цена автоматически снизится ближе к рейсу.

В Минразвитии рассказали, что новые правила будут касаться менее 10% пассажиров, а для других условия не изменятся.

С 18 апреля стоимость проезда в вагонах класса СВ (люкс) международного сообщения вырастет ориентировочно на 20%.

Обновленные тарифы будут применяться ко всем билетам на рейсы, отправляемые с этой даты.

Корректировка стоимости затронет только сегмент СВ, поскольку билеты класса люкс на международные рейсы раскупаются быстрее всего, что указывает на устойчивый дефицит предложения. В то же время тарифы на купе и оба класса вагонов Интерсити останутся на текущем уровне.

Как утверждают в Минразвития, благодаря новому подходу удастся сбалансировать загруженность рейсов в разные дни. Дополнительные деньги планируют инвестировать в обновление вагонов, повышение качества обслуживания и поддержку социальных инициатив.

