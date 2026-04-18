УЗ обновила цены на билеты в люксовых вагонах: что нужно знать с 25 апреля
- Укрзализныця вводит динамическое ценообразование на билеты в вагонах СВ и первого класса Интерсити, что будет зависеть от сезона, дня недели и времени покупки.
- Для пассажиров плацкарту, купе и второго класса условия останутся неизменными, а полученные деньги будут направлены на модернизацию вагонов.
Компания Укрзализныця обновила правила ценообразования на билеты в премиумсегменте железной дороги. Речь идет о билетах на поездки в вагонах СВ (люкс) и 1 классе поездов Интерсити во внутреннем сообщении.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Динамические цены на билеты в Укрзализныци: что известно
Как отмечается, с 25 апреля продажа билетов в вагонах СВ (люкс) и 1 класса поездов Интерсити будет проходить по динамичной цене.
В то же время стоимость билетов в вагонах плацкарт, купе и 2 класса Интерсити не изменятся.
Как утверждают в Минразвития, соответствующий приказ прошел уже общественное обсуждение и официально утвержден.
Стоимость билетов в премиумсегменте будет формироваться с учетом четырех факторов. Среди них:
- сезонность: цена билета будет зависеть от того, насколько загружены поезда. Всего будет действовать 16 сезонных графиков: летом билеты дороже максимального спроса, а в межсезонье — будут дешевле;
- день недели: самые низкие цены будут во вторник и среду, а самые большие – в пятницу и воскресенье из-за высокого спроса;
- заблаговременность покупки: поскольку почти треть пассажиров покупает билеты в последний момент, новая система тарифов стимулирует планировать путешествия заранее по более низкой цене;
- наполняемость: стоимость поездки будет регулироваться спросом. При максимальном заполнении вагона билеты подорожают, однако если места остаются нераспроданными — цена автоматически снизится ближе к рейсу.
В Минразвитии рассказали, что новые правила будут касаться менее 10% пассажиров, а для других условия не изменятся.
С 18 апреля стоимость проезда в вагонах класса СВ (люкс) международного сообщения вырастет ориентировочно на 20%.
Обновленные тарифы будут применяться ко всем билетам на рейсы, отправляемые с этой даты.
Корректировка стоимости затронет только сегмент СВ, поскольку билеты класса люкс на международные рейсы раскупаются быстрее всего, что указывает на устойчивый дефицит предложения. В то же время тарифы на купе и оба класса вагонов Интерсити останутся на текущем уровне.
Как утверждают в Минразвития, благодаря новому подходу удастся сбалансировать загруженность рейсов в разные дни. Дополнительные деньги планируют инвестировать в обновление вагонов, повышение качества обслуживания и поддержку социальных инициатив.