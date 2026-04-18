ДТП на залізниці: на Вінниччині тепловоз протаранив пасажирський Інтерсіті+
У Вінницькій області пасажирський потяг Інтерсіті+ сполученням Київ — Перемишль зіткнувся з тепловозом приватного кар’єру на станції Браїлів.
Про це повідомляє компанія Укрзалізниця.
ДТП з потягом на Вінниччині 18 квітня
За інформацією компанії, на станції Браїлів приватний тепловоз приватного кар’єру врізався в бік пасажирського потяга Інтерсіті+ Київ — Перемишль.
– Усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Їх розмістили на станції. За ними вже прямує підмінний потяг, – йдеться у повідомленні.
Як зазначають в Укрзалізниці, від пасажирів збирають інформацію про заплановані пересадки.
Залізничники вже перебувають на зв’язку з прикордонною службою, щоб провести всі митно-прикордонні процедури максимально оперативно та мінімізувати затримку потяга.
Крім цього, в Укрзалізниці розповіли, що домовляються з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки.
Укрзалізниця детально з’ясовує причини аварії: на місце виїхала оперативна група. За результатами розслідування нададуть повну правову оцінку ДТП.