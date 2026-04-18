У Вінницькій області пасажирський потяг Інтерсіті+ сполученням Київ — Перемишль зіткнувся з тепловозом приватного кар’єру на станції Браїлів.

Про це повідомляє компанія Укрзалізниця.

ДТП з потягом на Вінниччині 18 квітня

За інформацією компанії, на станції Браїлів приватний тепловоз приватного кар’єру врізався в бік пасажирського потяга Інтерсіті+ Київ — Перемишль.

– Усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Їх розмістили на станції. За ними вже прямує підмінний потяг, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають в Укрзалізниці, від пасажирів збирають інформацію про заплановані пересадки.

Залізничники вже перебувають на зв’язку з прикордонною службою, щоб провести всі митно-прикордонні процедури максимально оперативно та мінімізувати затримку потяга.

Крім цього, в Укрзалізниці розповіли, що домовляються з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки.

Укрзалізниця детально з’ясовує причини аварії: на місце виїхала оперативна група. За результатами розслідування нададуть повну правову оцінку ДТП.

