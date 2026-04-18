У лікарні померла не мати пораненого хлопчика, а її рідна сестра. Також внаслідок теракту в Києві загинув батько постраждалого підлітка.

Оновлено 19 квітня о 15:00. Інформацію уточнив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Стрілянина в Києві 18 квітня: що відомо про загиблих

– Щодо загиблої матері пораненого хлопчика, мушу виправити помилку. В лікарні померла не мати хлопчика, а її рідна сестра, – йдеться у повідомленні.

Раніше генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що загинули обидва батьки хлопчика, що був поранений під час стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня.

Зараз дивляться

Сам підліток дістав вогнепальне поранення і перебуває у лікарні.

За даними генпрокурора, внаслідок нападу загинули шестеро людей. Один чоловік помер на місці події. Жінка померла у лікарні від отриманих поранень.

Син загиблого 2015 року народження отримав вогнепальне поранення. Дитина перебуває у медичному закладі, де їй надають необхідну допомогу.

– За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, що призвів до загибелі людей, – йдеться у повідомленні.

Кравченко повідомив, що правоохоронці встановили особу стрільця. Це чоловік 1968 року народження. Він використовував зареєстровану вогнепальну зброю.

Досудове розслідування ведуть під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

СБУ та Нацполіцією України вживаються всі заходи для встановлення обставин злочину та його мотивів.

Нагадаємо, в Голосіївському районі Києва 58-річний чоловік відкрив стрілянину по людях, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив заручників.

Поліція провела спецоперацію із затримання стрільця. Злочинця ліквідовано.

Унаслідок теракту загинули шестеро людей. П’ятнадцять постраждали. Десять із них госпіталізовані, серед них є підліток.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.