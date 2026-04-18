Мужчину, открывшего огонь по людям в Голосеевском районе Киева, ликвидировали во время задержания дойцы спецподразделения КОРД Национальной полиции.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

— Спецназ КОРД Нацполиции провёл штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот захватил людей в заложники и стрелял по полицейским во время задержания. До этого с ним пытались установить контакт переговорщики, — рассказал он.

Генпрокурор Руслан Кравченко уточнил, что стрельбу в Голосеевском районе устроил 58-летний уроженец Москвы. После этого он забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников.

По предварительным данным, нападавший использовал автоматическое оружие.

Клименко добавил, что переговорщики полиции общались с преступником около 40 минут.

— Понимая, что там находился раненый человек, мы предлагали занести турникеты, чтобы остановить кровотечение. Он не реагировал, поэтому было принято решение о ликвидации, тем более после того, как стало известно, что он убил заложника, — отметил он.

В квартире, где был зарегистрирован стрелок, произошёл пожар.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате стрельбы в Голосеевском районе погибли пять человек.

На данный момент 10 человек госпитализированы с ранениями и травмами. Всем оказывается необходимая помощь. Четырёх заложников удалось спасти.

По информации мэра Виталия Кличко, пострадали пятнадцать человек. По предварительным данным, в помещении супермаркета есть погибшие.

В 19:09 Кличко написал, что в больнице умерла женщина, которая входила в число десяти госпитализированных раненых после стрельбы. Её личность устанавливается, женщине было около 30 лет.

— Таким образом, в результате стрельбы уже шесть погибших, — отметил мэр.

